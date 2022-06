Top 5: Vom Gartenzaun bis hin zum Urlaub auf Balkonien

Wenn der Park oder das Freibad mal wieder viel zu überfüllt sind, kann sich jeder glücklich schätzen, der einen Balkon hat. Weil man hier mit Sicherheit die ein oder andere Sonnenstunde verbringt, sollte man auch Zeit und Liebe in die Pflege des kleinen Außenbereichs investieren. Mit Feuerstellen, einem kleinen Gemüsegarten oder den richtigen Lounge-Möbeln kann man den eigenen Balkon so individuell gestalten, dass man hier überhaupt nicht mehr weg möchte – nicht mal, um in den Urlaub zu fahren. Ein Hoch auf Balkonien!