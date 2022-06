Die besten Zimmerpflanzen für deine Wohnung

Strahlende Blüten in vielen Farben – damit erfreut euch die Begonie. In der Wohnung solltet ihr für die Begonie einen hellen Standort ohne direkte Sonneneinstrahlung, also am besten an Nord- oder Ostfenstern, wählen. Zu trockene Heizungsluft schadet ihr, achtet also der Pflanze – aber auch eurer Gesundheit zuliebe – auf ein gutes Raumklima im Winter. Wenn ihr die Pflanze regelmäßig etwas gießt, ist sie ansonsten sehr pflegeleicht. Von April bis September zeigt sie euch dann ihre Blütenpracht in zahlreichen Nuancen von Rosa, Rot, Gelb und Weiß.