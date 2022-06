Familienfreundlicher Minimalismus

Betritt man das Innere des Hauses, wird man von edlem Holzboden in einem satten Braunton und strahlend weißen Wänden empfangen. Größe und Form der schlichten Eingangstür werden von dem direkt daneben platzierten bodentiefen Fenster aufgegriffen. So strömt natürliches Licht in den Flur, welches man mit den angebrachten Jalousien auch dimmen kann.

Schlüssel zu einer minimalistischen Einrichtung ist viel Stauraum, in welchem Kleidung, Bücher, Haushaltsgeräte und alles, was sonst aus dem Blickfeld verschwinden soll, stilvoll untergebracht werden kann. Hierfür eignen sich beispielsweise bündig eingebaute Schränke im Flur. So kann man die klare, aufgeräumte Struktur erhalten und der Minimalismus kommt voll zur Geltung.