Wohnen auf beeindruckenden 650 Quadratmetern

In einer Stadt muss nicht alles rundum bebaut sein beziehungsweise ist das Objekt hoch genug, wird auch der Blick in die Umgebung möglich. Am Horizont aufragende Berge, Turmspitzen sowie die Dächer in unmittelbarer Nähe stehender Bauten sind von dem Badezimmer aus sichtbar. Dieses besticht zudem durch seine besondere Gestaltung mit zwei Eingängen, deren mittleres Wandstück die Badewanne samt Waschbecken bereithält. Dadurch ist nicht nur eine interessante Aussicht nach draußen möglich, sondern auch ein hoher Badekomfort garantiert.