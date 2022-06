Besondere Restaurierungsprojekte

In Pienza, einem kleinen mittelalterlichen Dorf in Italien, gibt es viele Steinhäuser, die um 1500 entstanden sind. Aber wie viele andere Gebäude, waren auch diese diversen Änderungen unterworfen. Im Jahr 2000 beschlossen die Architekten von vps, die Restaurierung einiger dieser Häuser in Angriff zu nehmen. Die Wände aus Mauerwerk sowie das Ziegeldach wurden komplett erhalten. Ein kleines Gartengrundstück umrahmt den altehrwürdigen Bau.