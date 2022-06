So wirken schmale Räume größer

Schmale, schlauchartige Räume sind oft eine besondere Herausforderung, wenn es um eine schicke, praktische und gemütliche Einrichtung geht. Wie stellt man die Möbel am besten? Für welche Farben soll man sich entscheiden? Und wie nutzt man die vorhandene Fläche am geschicktesten? Unser portugiesischer Experte José Tiago Rosa hat die Antwort: Er hat für seine Kunden die Küche und das Wohnzimmer ihrer ungünstig geschnittenen Wohnung gestaltet und in ebenso stylishe wie funktionale und komfortable Wohlfühlräume verwandelt. Wir zeigen euch das Ergebnis.