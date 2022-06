Wie wende ich dunkle Wandfarben an?

Dunkle Farben eignen sich generell eher für große Räume, da sie einen kleinen Raum schnell beengend wirken lassen können. Farben wie Weiß, gebrochenes Weiß und helle Puderfarben an der Wand lenken des Blick des Betrachters in die Weite und lassen kleine Räume so gleich viel größer wirken. Solche dezenten Farben eignen sich vor allem für das Schlafzimmer, da sie sich nicht in den Vordergrund spielen. Hier kann man gut mit ausgefallenen Dekorationen und Accessoires kombinieren.

Nichts für Feiglinge hingegen sind dunkle Wandfarben. Richtig eingesetzt, wirken dunkle Farben dramatisch, aber gleichzeitig anziehend und machen aus einem unscheinbaren Zimmer einen ausdrucksstarken Raum. Als Tipp gilt hier: Den Boden, die Wände und die Decke am besten in verwandten Farben nutzen, da die Konturen des Raumes so verschwimmen. Um es abwechslungsreicher zu gestalten, kann man aber auch bei Accessoires oder Leisten zu Kontrastfarben greifen. Dabei sollten sich die Akzente deutlich vom Hintergrund abheben, denn nur dann werden sie zum Blickfang in einem Raum mit dunkler Wandfarbe.