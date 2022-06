Welche Einrichtungsideen man sich von einem Hotel abgucken kann

Das Bett bildet in der Regel den Mittelpunkt in jedem Hotelzimmer und sollte daher auch in eurer Wohnung gekonnt in Szene gesetzt werden. Wer sich daher wie im Hotel einrichten möchte, sollte sich im Idealfall für eine der modernen Boxspring-Konstruktionen entscheiden. Diese sind nicht nur in höchstem Maße ergonomisch, sondern beeindrucken zudem mit vielen Möglichkeiten zur Individualisierung. Bei einem klassischen Boxspringbett habt ihr hier somit häufig die Möglichkeit, das Kopfteil an eure persönlichen Liegevorlieben anzupassen oder einen integrierten Boxspringbettkasten für das Verstauen von Bettwäsche, Kissen und Co. zu nutzen. Einen weiteren Aspekt, weswegen diese besondere Bettart auch in Hotels so beliebt ist, ist die bequeme Einstiegshöhe. Diese sorgt nicht nur für ein bequemes Aufstehen am Morgen, sondern versprüht zudem ein luxuriöses Wohngefühl, dass das Bett größer und damit noch eleganter wirken lässt. Wie ihr euer Schlafzimmer noch weiter verschönern könnt, lest ihr unter anderem hier!