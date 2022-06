Unerwartet Gäste? So räumst du dein Schlafzimmer schnell auf!

Einen Gast mit der abgestandenen Luft eines ungelüfteten Schlafzimmers in Kontakt zu bringen, grenzt schon beinahe an eine Zumutung. Deshalb sprintet ihr am besten schon zum Schlafzimmerfenster und reißt es weit auf, noch bevor euer ungebetener Gast auf der Türschwelle steht. Denn richtiges Lüften setzt voraus, dass ein Fenster mindestens fünf Minuten weit geöffnet ist (Stoßlüften genannt). Das Fenster lediglich zu kippen, nützt rein gar nichts und verschwendet unnötig Heizenergie. Beim Lüften macht ihr am besten Durchzug, damit die Luft richtig in Bewegung kommt und einmal komplett ausgetauscht wird. Gewöhnt euch an, mindestens zweimal täglich – z.B. vormittags und abends – alle Zimmer daheim zu lüften. Frische Luft schafft ein gesundes Raumklima und steigert euer Wohlbefinden. Und falls der Überraschungsgast wortwörtlich bei euch hereinplatzt, dann hilft kurzfristig nur noch ein Raumspray. Denn auch unsere Nase bestimmt mit, was wir als sauber empfinden.