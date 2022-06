Familienfreundlich wohnen – so wird's perfekt!

Was zu zweit noch ganz einfach scheint, wird mit Kindern plötzlich schwierig. Der in der Wohnung zur Verfügung stehende Platz reicht nicht mehr aus oder die Zimmerverteilung im Haus passt nicht zu den Wünschen der einzelnen Familienmitglieder. Wer die Möglichkeit hat, ein familienfreundliches Zuhause von Anfang an zu planen, muss dabei die individuellen Bedürfnisse der Familienmitglieder und die sich über die Jahre verändernden Ansprüche im Auge behalten. Für kleine Kinder ist ein offenes Konzept wunderbar geeignet, um sie jederzeit im Blick zu behalten und genügend Bewegungsfreiheit auch in den Innenräumen zu gewährleisten.

Für jede Familie ist Platz für gemeinsame Mahlzeiten, entweder in der Küche oder in einem Esszimmer, entscheidend für das Zusammenleben und die Kommunikation. Während es für kleine Kinder noch wichtig ist, immer ganz nah in der Nähe der “Großen” zu sein, stellt sich bei Größeren schnell der Wunsch nach einem eigenen Rückzugsort ein. Für jedes Alter aber gilt, dass Kinder sicher mehr Zeit in ihrem Zimmer verbringen als Eltern im Schlafzimmer. Dies sollte unbedingt bei der Verteilung der Zimmer beachtet werden.