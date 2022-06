6 gute Gründe, eine Fotovoltaikanlage zu installieren

Für Hausbesitzer lohnt sich die Nutzung der Solarenergie! Mit einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach oder im Garten könnt ihr euch zu einem großen Teil selbst mit Strom versorgen. Eine Kilowattstunde Strom aus einer modernen Solaranlage auf dem eigenen Dach kostet nur etwa halb soviel wie der Strom der großen Energiekonzerne. Solarstrom kann euch also Kosten sparen und ihr macht euch auch von den immer knapper und teurer werdenden, fossilen Energieträgern unabhängig. Mit dieser umweltfreundlichen und sauberen Methode der Stromerzeugung leistet ihr zudem noch einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz.

Fotovoltaikanlagen bestehen aus mehreren Modulen, die aus vielen Solarzellen aufgebaut sind. In diesen Zellen wird die Sonnenenergie in elektrischen Strom umgewandelt. Eine Solarzelle ist im Prinzip eine Halbleiterdiode, die die Strahlungsenergie der Sonne in Gleichstrom umwandelt. Es gibt verschiedene Typen von Solarmodulen, die unterschiedliche Eigenschaften sowie Vor- und Nachteile besitzen. Mit Hilfe eines Experten für Solarenergie findet ihr die richtige Solaranlage, die eurem Strombedarf und den Gegebenheiten eures Wohnortes am besten angepasst ist. So erhaltet ihr grünen Strom, vom eigenen Dach direkt in die eigene Steckdose.