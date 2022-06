Überraschendes Einfamilienhaus

An die Küche schließt bündig der offene Wohnbereich an. Das Leben im Haus orientiert sich zum begrünten Garten. Dieser wird durch die geschosshohen Fenster in den Innenraum eingebunden. Die Glasfassade wird durch ein Holzfachwerk gebrochen. Die einzelnen Segmente weisen unterschiedliche Formate auf und verleihen der Fassade dadurch Individualität. Bei der Möblierung machte man von klassischen Holzmöbeln Gebrauch, die für ein gemütliches Ambiente sorgen.