Häuser der Zukunft

Die Stadt Stuttgart ist für ihre Automobilindustrie bekannt. Kaum verwunderlich also, dass in den Wohnraum von B10 ein Auto integriert wurde. Genauer gesagt: ein Elektroauto. Der Smart wird mit überschüssiger Energie aufgeladen, wodurch es keiner Tankstelle, sondern lediglich einer Ladestation bedarf.

Die Forschung des Aktivhauses verläuft in Zusammenarbeit mit der Universität Stuttgart: Während der kompletten Projektlaufzeit werden sowohl die Energieerzeugung als auch der Energieverbrauch kontinuierlich gemessen und ausgewertet. Nach der dreijährigen Forschungsphase wird das Gebäude vollständig zurückgebaut und entweder an einem neuen Ort wieder aufgebaut oder in seine einzelnen Materialien zerlegt, die allesamt recycelt werden.