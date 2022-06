Preisgekröntes Haus mit Wow-Faktor

Das Haus, das wir euch heute zeigen, hatte seine besten Tage längst hinter sich und war seinen Bewohnern außerdem zu klein geworden. Sie beauftragten also unsere Experten von SDA Architecture mit der Modernisierung und Erweiterung ihres historischen Hauses, das durch einige spannende Details einen Wow-Faktor erhalten, aber dennoch seinen ursprünglichen Charme nicht verlieren sollte. So kam es, dass das neue, mehrfach preisgekrönte Zuhause sich von zwei ganz unterschiedlichen Seiten präsentiert – vorne mit typisch britischem, viktorianischem Flair und hinten modern und durchgestylt. Aber seht am besten selbst…