Ein Hauch kalifornisches Lebensgefühl in Hamburg kommt beim Betrachten des Gartens und der Rückseite des Hauses tatsächlich auf: Große Glasflächen lassen Innen- und Außenraum verschmelzen und bieten herrliche Ausblicke in den Garten und die Umgebung. Bei den kalifornischen Case Study Houses handelt es sich übrigens um einen Versuch im Bereich der experimentellen Wohnhausarchitektur aus den Nachkriegsjahren. Zu dieser Zeit herrschte in den USA durch die Rückkehr von Millionen Soldaten akute Wohnungsnot, die man mit der Errichtung von einfachen, kostengünstigen Modellhäusern bekämpfen wollte.