Rundes Quadrat

Hier der Blick auf die Küche aus einer anderen Perspektive. Hinten rechts geht es hinaus zum Nordsitzplatz, auf der linken Seite ist dieser Bereich durch Schränke und Toilette vom Wohn-/Essbereich getrennt. Vorne rechts führt eine schmale Treppe ins Untergeschoss, das nur wenig verändert wurde. Der hangseitige, feuchte Keller wurde zugunsten einer Erweiterung mit Bad, Waschküche, Technik- und Abstellraum aufgegeben.

