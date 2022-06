Haus in der Brandung

Getreu dem Motto Der Weg ist das Ziel zieht sich der Weg zum See vom obersten Punkt des Hanggrundstücks durch das komplette Haus hindurch bis zum tiefer gelegenen See, zu dem natürlich ein eigener Zugang besteht. Vom Eingang aus schlängelt sich der Weg über stylishe Treppen durch die unterschiedlichen Wohnebenen hindurch bis zur Hauptterrasse. Von dort gelangt man dann zum Garten hinunter, der direkt zum See führt.

