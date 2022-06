Stylishes Einfamilienhaus, das bezaubert

Das Haus verfügt über zwei Stockwerke. Im Erdgeschoss befinden sich die Küche, das Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und ein Bad, während sich oben drei weitere Schlafzimmer, zwei Bäder und ein Arbeitsbereich ansiedeln. Die schlichte weiße Fassade setzt sich aus horizontal angeordneten Platten zusammen, was dem Haus in Kombination mit seiner ausgeklügelten Formgebung eine spannende Optik verleiht. Direkt an den Baukörper schließt sich die zu beiden Seiten hin offen gehaltene Garage. Diese wird von einer Seite von Säulen aus Naturstein begrenzt, so wird das Grundstück zoniert, die Fassade aufgelockert und der Eindruck von Stärke und Standhaftigkeit vermittelt.