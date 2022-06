Sanierung eines 50er Jahre Hauses in Süddeutschland

Gehen wir noch einmal in die Vergangenheit und sehen uns das ehemalige Bad an. Trotz des relativ großen Fensters wirkte es düster und wenig einladend. Daran ist natürlich auch die in die Jahre gekommene Sanitärkeramik nicht ganz unschuldig. Über die Wahl der Fliesen muss man nicht viele Worte verlieren, das war früher eben so. Trotzdem, auf den Alptraum in Babyblau kann heutzutage wohl jeder dankend verzichten. Unmodern war auch der typische 50er Jahre-Wassererhitzer, den man sicher auch eleganter platzieren kann.