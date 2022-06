Mustergültiges Musterhaus mal anders

So ein gemütliches Wohnzimmer hätte man vielleicht nicht unbedingt vermutet. Verantwortlich dafür ist die behaglich wirkende Eckcouch in Beige und das stimmungsvolle Licht. Ausgewählte Möbelstücke und Accessoires machen den Raum zu etwas ganz Besonderem und lassen ihn sehr stylish wirken. Highlight ist unbestritten das beeindruckende Regal, was in Form eines Baumes an der Wand entlang wächst. Auch der Liegesessel in Kuhfell-Optik und der in Rot- und Orangetönen changierende Teppich tragen zum angesagten Look bei.