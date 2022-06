Ein Haus mit Freigeist

Gleich welche Jahreszeit auch gerade ist, in diesem Haus ist man stets ein Teil dessen und erlebt die natürlichen Verwandlungen hautnah mit. Eingebettet in eine wahrlich imposante Landschaft, haben die Architekten ein Haus geschaffen, das sich aus einem Haupt- sowie einem Nebengebäude zusammenfügt. Während für den im Mittelpunkt stehenden Baukörper bevorzugt Holz zur Gestaltung der Fassade und großzügige Fenster eingesetzt wurden, zeigt sich das angrenzende Objekt in einem Gewand aus Mauerstein. Mit beiden Materialien wird die Natürlichkeit der Umgebung aufgegriffen, wodurch sich das Haus harmonisch in den Raum einfügt und danke seiner Ausrichtung von Sonne satt sowie einem sagenhaften Ausblick profitiert.