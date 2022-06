6 Tipps, um eine perfekte Lounge im Garten einzurichten

Auch wenn es im Sommer weitaus später dunkel wird, solltet ihr beim Einrichten eurer Lounge Area im Garten keineswegs auf die passende Beleuchtung verzichten. Besonders beliebt sind in diesem Zusammenhang in der heutigen Zeit runde Leuchtkugeln, die sich sowohl hervorragend am Wegesrand, jedoch auch ohne Probleme an einem Teich oder in der Nähe einer Veranda platzieren lassen. Zudem dürft ihr euch getrost von der Annahme verabschieden, dass Lampen und Leuchten im Garten immer nur weiß erstrahlen müssen. Viele Hersteller bieten ihre Gartenbeleuchtung in vielen ansprechenden Farben an. Überraschte Gesichter seitens eurer Besucher bei der nächsten Grillparty sind also garantiert. Eintönig war gestern! Noch mehr Ideen, wie ihr euren Garten zu einem wundervollen Ort der Erholung macht, findet ihr hier!