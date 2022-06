Mehrfamilienhaus mit traumhafter Terrasse

Im Züricher Stadtteil Hirslanden findet man viele Mehrfamilienhäuser aus den 1920er Jahren, die einen einheitlichen Altbaucharme versprühen und der Gegend ein charakteristisches Flair verleihen. Doch leider entsprechen nicht alle Altbauten voll und ganz den Anforderungen, die heutzutage an modernes Wohnen gestellt werden. So wurden auch an dem Mehrfamilienhaus, das wir euch heute vorstellen, vor einigen Jahren ein paar entscheidende Eingriffe vorgenommen. Unsere Experten von Tschander.Keller architekten übernahmen die behutsame Totalsanierung inklusive einiger raffinierter An- und Umbauten. Hier seht ihr das Ergebnis.