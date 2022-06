Trendfarben für Weihnachten 2015

Wie bereits erwähnt, ist Weiß eine typische Weihnachtsfarbe, die für Reinheit, Unschuld und Frieden steht und nicht zuletzt den um diese Zeit des Jahres so heiß ersehnten Schnee symbolisiert. Meist wird Weiß in Kombination mit anderen Tönen verwendet, aber dieses Jahr liegt der Fokus eindeutig auf purem, strahlendem und unverfälschtem Weiß in Weiß. Der Allover-White-Look ist längst ein ganz großes Thema in durchgestylten Designerwohnungen und trendy Flachdachvillen, und auch jetzt zu Weihnachten funktioniert die Nichtfarbe als Solokünstlerin ganz hervorragend. Wer sein Zuhause dieses Jahr in ein weißes Winterwunderland verwandeln will, greift zu weißen Kugeln, Kerzen, Sternen und Lichterketten und hüllt am besten auch noch seine Tanne mit Schnee aus der Sprühflasche in ein weißes Gewand. Unser Tipp: Damit das Ganze am Ende nicht zu clean und steril aussieht, sollte man unbedingt verschiedene Texturen ins Spiel bringen, also mit glänzenden und matten Dekoobjekten arbeiten, weiße Felle, Wolle und Spitze ins Spiel bringen, Samt und Seide kombinieren, weiß gebeiztes Holz dazuholen, Grobes und Feines gegenüber stellen. So entsteht bei all der farblichen Monotonie ein gemütliches, warmes und festliches Ambiente.