Das Stufenhaus

Das Einfamilienhaus baut sich in drei unterschiedlich große Kuben auf, die aneinander gereiht wurden. Den Beginn macht der aus unbehandeltem Holz verkleidete Carport, der an das Wohnhaus angrenzt. Weiter schließt eine nächsthöhere Partie an, die den Seitenflügel darstellt. Zu guter Letzt knüpft das Haupthaus an, das die größte Höhe aufweist. Die Fassade wurde hell verputzt. Im starken Kontrast dazu zeichnen sich deutlich die schwarzen Fensterrahmen von der weißen Hülle ab.