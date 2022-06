So kannst du ausgefallene Möbel mit Upcycling gestalten

Mit Paletten und etwas handwerklichem Einsatz könnt ihr sehr schicke Möbel zaubern, oder eure alten Möbel verschönern. Die Paletten gibt es günstig neu oder gebraucht zu kaufen. Habt ihr ein altes Sofa zu Hause, das langsam ausgedient hat, so könnt ihr aus Paletten Sitzbänke zimmern und sie mit den alten Sofapolstern und Kissen gemütlich machen. In eurer Wohnung, auf dem Balkon oder im Garten wird so eine selbst gebaute Upcycling-Bank sicher ein schöner Hingucker. Paletten sind so vielseitig, dass eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Ihr könnt Bänke, Stühle, Tische, Couchtische, Garderoben und vieles mehr daraus herstellen. Weitere Anregungen dazu findet ihr in diesem Ideenbuch mit tollen Palettenmöbeln.