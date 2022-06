Ein Landhaus mit Industrial-Style

Wenn man den Begriff Landhaus hört, macht man sich sofort sein eigenes Bild von der Einrichtung. Für die meisten sieht diese in etwa so aus: Holz ist auf dem Boden und vielleicht auch den Wänden, stilvolle und komfortable Möbel sorgen für Gemütlichkeit und die Sonne strahlt durch die Kreuzfenster in den Raum hinein.

Die Architektin Lena Klanten wurde damit beauftragt, den Innenausbau eines Landhauses in Dahlem zeitgmäßen Ansprüchen anzupassen. Die Arbeit umfasste einige Instandhaltungsmaßnahmen sowie die Neugestaltung von Wand und Boden. Das Besondere an diesem Haus: Es wurde bereits 1934 gebaut und steht unter Denkmalschutz. Dementsprechend behutsam mussten die Erneuerungen im Innenraum vorgenommen werden.