Traumvilla für Fans moderner Architektur

Eine tschechische Familie wünschte sich für ihren Bauplatz in einem Dorf in der Nähe von Prag eine moderne Traumvilla von den Architekten Jestico + Whiles. Auf dem Wunschzettel stand ein Baukörper mit klaren Formen und einem minimalistischen Look, der mit dem großen Garten rundherum eine harmonische Beziehung eingeht und den Außenraum in den Wohnraum integriert. Dazu viel natürliches Licht, großzügige Räume, moderner Komfort und eine Hightech-Ausstattung, die das Haus zum luxuriösen Smart Home macht. Wir haben euch die Infos und Bilder zu diesem beeindruckenden Projekt mitgebracht.