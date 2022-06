5 coole Wohnideen aus Hamburg

Dieses Szenario kennt wahrscheinlich so gut wie jeder: Gerade dann, wenn man es wirklich eilig hat, ist der Schlüsselbund wie vom Erdboden verschluckt. Mit BARBAROSSA von dekoop hat die Ära des Schlüsselsuchens jetzt ein Ende. Das Schlüsselbrett hat fixe Plätze für die wichtigsten Schlüssel und deren Inhaber. Das Brett kommt mit drei Schlüsselanhängern in Kreisform, die aus feinsten festen Steinwayfilzen gefertigt sind und in die Aussparungen des Eichenbretts gehängt werden. Auch schwere Schlüsselbunde halten so problemlos und rückseitig ist noch Platz für Brille, Telefon oder Post.