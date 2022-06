So macht ihr aus Chaos in der Küche eine kochfreundliche Atmosphäre

Große Küchen bieten viel Platz. Leider sind jedoch verständlicherweise manche Regale deutlich schwerer zu erreichen als andere. Hier wiederum die alltäglichen Gegenstände zu lagern, um diese in mehr oder weniger waghalsigen Aktionen herunter holen zu müssen, wäre unklug. Überlegt euch doch stattdessen, welche Gegenstände ihr häufiger benötigt und lagert diese am besten direkt in der Nähe der Arbeitsplatte. In diesem Zusammenhang könnt ihr euch übrigens einen beliebten Einrichtungstrend zunutze machen! Wie wäre es beispielsweise, Tassen, Teller und Co. nicht in einem Schrank, sondern auf einem Regal, gut sichtbar für alle, aufzubewahren? Mit Sicherheit sind viele eurer Trink- und Essutensilien viel zu schade, um „versteckt“ zu werden. Gerade in wunderschönen Tassen liegt hier ein häufig unentdecktes Potenzial für einen Raumschmuck der etwas anderen Art! Weitere tolle Küchenaccessoires für mehr Spaß in der Küche findet ihr unter anderem hier!