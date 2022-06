Die schönsten Häuser der Woche

Das Unternehmen Ziegelwerk Freital Eder GmbH steht für Hausbau in seiner natürlichsten Form und bietet Produkte rund um den Naturbaustoff Ziegel. Gleich Stein auf Stein wurde auch dieses Haus in altbekannter Weise Ziegel für Ziegel und damit in Massivbauweise errichtet. Höchste Qualität ist dabei ebenso wie eine zufriedene Beratung garantiert, was auch die Besitzer dieses Einfamilienhauses zu schätzen wussten.