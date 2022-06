Haus mit verrückten Fenstern

Beim Bau eines neuen Hauses stehen nicht nur der persönliche Geschmack und das zur Verfügung stehende Budget im Mittelpunkt. Auch die Vorgaben des Bebauungsplanes wollen eingehalten werden und darüber hinaus spielen Himmelsrichtungen und die Nähe zu Nachbarhäusern eine große Rolle. Schließlich will man die vorhandenen Gegebenheiten möglichst zum eigenen Vorteil nutzen, sich über viel Licht im Innenraum freuen, einen schönen Ausblick genießen und gleichzeitig eine gewisse Privatsphäre wahren. All diese Überlegungen flossen in das Konzept dieses Hauses mit ein, das unsere Experten von Unterlandstättner Architekten in Krailing bei München für eine fünfköpfige Familie planten.