Modernes Schloss

Auf einem 875 qm großen Hanggrundstück in Küsnacht am Zürichsee realisierte das Architekturbüro Käferstein & Meister für eine fünfköpfige Familie ein außergewöhnliches Wohnhaus. Der Baukörper reagiert im Inneren mit fein abgestuften Geschossversätzen auf die Hanglage und folgt außen auf drei Seiten dem Grundstück, gibt aber über einen ausgerundeten Einschnitt an der Südwestecke einen geschützten Außenbereich frei. Durch die außergewöhnliche Form und das massive, monolithisch anmutende Äußere werden beim Betrachter Assoziationen mit einem stattlichen Schloss geweckt.