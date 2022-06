7 Ideen für die Gartenparty

Für Gartenpartys eignen sich Plastikgläser und Pappbecher zwar besonders gut, aber Wein gehört nun mal in echte Weingläser und wenn wir als Gastgeber möchten, dass unsere Gäste auch das nächste Mal gerne zu unserer Party kommen, müssen wir das Scherbenrisiko wohl oder übel eingehen. Mit diesem cleveren Glashalter können wir es allerdings minimieren. Man kann ihn ganz einfach in einen Pflanzenkübel oder auch in den Boden stecken und sein Glas so in Sicherheit bringen.