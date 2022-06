Modernes Traumhaus in kubistischer Form in Österreich

Aufgrund der Hanglage und den Wünschen des Bauherrn ergab sich eine spezielle Gebäudeform. Die Hausbesitzer sind besonders gastfreundlich, legen aber dennoch Wert auf eine klare Trennung zwischen allgemeinen, den Gästen zugänglichen Bereichen und privaten Räumen. Um dies zu erfüllen, entschieden sich die Architekten, die Räumlichkeiten für Funktionen wie Schlafen, Wohnen und Freizeit übereinander zu stapeln. Nur so konnte zugleich der Wunsch nach einer großzügigen, natürlichen Belichtung und vielseitigen Ein- und Ausblicken umgesetzt werden.

Im Obergeschoss befinden sich die Schlafräume der Familie. Um dort möglichst viel Privatsphäre zu garantieren, fielen die Öffnungen etwas kleiner aus und wurden so platziert, dass kaum Einblicke, aber dennoch Ausblicke möglich sind. Die Wohnräume im Erdgeschoss sind dagegen bedeutend freizügiger und bieten mit den großzügigen Fensterfronten jede Menge Ein- und Ausblicke. Auf der linken Seite des Gebäudes erhält man übrigens Einsicht in die Garage, die in den Wohnkomplex eingeplant wurde.