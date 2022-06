homify 360°: Niedrigenergiehaus in der Milcherstrasse

Weiße Lehmputz-Wände, geölte Eichendielen und ein offener Grundriss. Das Einfamilienhaus in der Milcherstrasse ist nicht nur modern und komfortabel, sondern zudem in Niedrigenergie-Bauweise gestaltet. Bei der Wahl der Baumaterialien hat Architekt Johannes Walter vor allem auf geringen Primerenergiebedarf, Recyclebarkeit und ökologische Aspekte geachtet – das Design steht dabei trotzdem niemals an zweiter Stelle. Kein Wunder, dass es 2010 von Schöner Wohnen zum Haus des Jahres gekürt wurde!