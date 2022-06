Haus auf dem Hügel

Bewegt man sich ein wenig um das Haus herum, erkennt man, dass der vermeintliche Kubus mit Flachdach gar keiner ist und hier der Hanglage folgend ein Pultdach zum Einsatz kam. Auch an den Seiten des Hauses wurde auf Fenster verzichtet, was allerdings verständlich ist, sieht man sich die Aussicht an, die man hier schon erahnen kann. Die Rückseite des Gebäudes verfügt über einen fantastischen Ausblick, dem – so viel sei bereits verraten – mit großen Verglasungen Tribut gezollt wird.