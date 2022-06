Wie kann ich meinen Hauseingang gestalten?

Die optische Gestaltung der Außentreppe sollte harmonisch zum Haus und zur Außenanlage passen. Allerdings sollte hier bei der Materialauswahl und bei der Gestaltung die Behaglichkeit der Treppe die dominierende Rolle spielen. Die Außentreppe muss bei allen Witterungsbedingungen eine gute Trittsicherheit gewährleisten können.

Geht die Treppe zur Straße hin, befindet sie sich quasi in einem halböffentlichen Bereich, weshalb man von gewissen Grundregeln nicht abweichen solle – und dabei geht es vor allem um Sicherheit und Bequemlichkeit. Genormte Stufenabmessungen sollen beispielsweise unbedingt eingehalten werden. Das gilt für jede Treppe sowohl im Haus als auch im Außenbereich. Wenn das sogenannte Schritt-Maß der Stufen nicht stimmt, kann es beim Treppensteigen leicht zu Fehltritten kommen und Personen stürzen.

Eine Idee für den Treppenaufgang am Hauseingang ist auch eine überdachte Haustür. Besonders in Amerika findet man dies an traditionellen Holzhäusern mit einer großen Veranda oft vor. Die Veranda bildet eine Art Terrasse am Eingang, sodass man nicht direkt von der Treppe aus ins Haus geht. So steht man vor der Haustür nicht im Regen und auch bei Schnee und Glätte ist ein solcher Vorplatz ideal. Diese Idee hat sich in veränderter Form auch auf Häuser mit einem großzügigen Treppenabsatz übertragen, der mit einem Vordach überspannt wird. Um die Treppe noch sicher zu machen, empfiehlt sich zudem – auch bei wenigen Stufen – ein Geländer.

Wer einen repräsentativen Hauseingang schaffen will, der sollte dafür sorgen, dass die ganze Gestaltung nicht zu schmächtig aussieht. Aus diesem Grund macht man die Stufen meist auch etwas breiter als es nötig ist. Und mit einem Treppenpodest vor der Haustür ist der Zugang ohnehin gefälliger und bequemer.