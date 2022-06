Einmal Neubau rot-weiß, bitte

In diesem pinken Reich wohnt bestimmt eine kleine Prinzessin. Aber wer weiß, vielleicht mag auch ein kleiner Prinz die knallige Farbe? Um den Raum nicht zu überfrachten, beschränkte man sich auf eine Wand in dem kräftigen Pinkton, griff diesen aber in den Accessoires wie Bettwäsche, Kissen und Fensterdekoration wieder auf. Die schöne große Verglasung taucht das Kinderzimmer in Tageslicht und macht es so zum idealen Ort zum Spielen und Hausaufgaben machen. Ein paar kreative Ideen für das Kinderzimmer haben wir in unseren passenden Ideenbuch zusammengestellt.