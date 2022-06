Die Wohndiamanten

Der sechseckige Grundriss, der an die Form eines Diamanten erinnert, wird natürlich auch im Inneren der Häuser abgebildet. Die freien Winkelgeometrien der äußeren Form ermöglichen im Innenraum großzügige, spannende und gut nutzbare Räume, die in einer lichtdurchfluteten und modernen Architektur ihren Ausdruck finden. Hier sehen wir das helle, großzügige Erdgeschoss, das einem offenen Wohnkonzept folgt und zum Kochen, Essen und Wohnen einlädt. Die doppelte Raumhöhe im Wohnbereich verbindet das Familienleben mit der Galerie im Obergeschoss, wo sich Schlafzimmer, Bad und Büro befinden. Und nicht nur die Form des Grundrisses erinnert hier an geschliffene Edelsteine, auch die raffiniert platzierten LED-Spots wirken wie kleine funkelnde Kristalle.