Eigene Kräuter ernten? So klappt es!

Gerade in einer Stadtwohnung ist oft nicht viel Platz für eine Bepflanzung im Freien vorhanden. Trotzdem könnt ihr Stellen ausfindig machen, an denen ein Kräutergarten angelegt werden kann. Schon auf einem Fensterbrett in eurer Wohnung lassen sich Kräuter in Töpfen oder Kästen heranziehen. Allein euer Geschmack und die Intensität der Sonne entscheiden, welche Arten ihr hier aufzieht.

Habt ihr einen Balkon oder eine Terrasse, so lassen sich einige Möglichkeiten finden, dort aromatische Kräuter anzupflanzen. An der Balkonbrüstung könnt ihr Kästen befestigen und die Pflänzchen sprießen lassen. Egal ob große Terrasse oder winziger Balkon – die Pflanzen könnt ihr hier auch auf dem Boden oder auf einer Bank gut in Töpfen und Kästen heranziehen.

Und mit etwas Einfallsreichtum werden auch ungeahnte Orte zum Kräuterbeet! Die Balkonwand funktioniert ihr zum Kräutergarten um, indem ihr daran Kästen anbringt und bepflanzt. Ein schwebender Kräutergarten gedeiht in hängenden Ampeln, die ihr auf dem Balkon oder an einem sonnigen Platz in der Wohnung anbringt.