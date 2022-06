Wie gestalte ich meine Küche mit Feng Shui?

Blumen, Zimmerpflanzen und Küchenkräuter bringen frische, gute Energie in die Küche und harmonisieren Konflikte zwischen den Elementen Feuer und Wasser. Lebende, gesunde Pflanzen sind Symbol für das neue Leben und haben eine positive Wirkung auf uns. Verwelkte oder kranke Blätter sollten immer sofort entfernt werden. Pflanzen mit spitzen, gezackten Blättern oder Kakteen solltet ihr vermeiden.

Mit neutralen Farben wie Weiß, Creme oder Hellgrau für Mobiliar und Wände der Küche, seid ihr auf der sicheren Seite. Um Akzente zu setzen eignen sich warme Farben wie Gelb, Orange oder Grün. Gelb steht im Feng Shui zum Beispiel für eine gesunde Verdauung und ist daher eine schöne Farbe für diesen Raum. Wählt ihr einheitliche Farben für Elektrogeräte und Accesoires, so wirkt die Ausstattung einheitlicher und aufgeräumter.

Und last but not least: Sauberkeit, frische Luft und ausreichend Licht sind sehr wichtig, um das Chi in eurer Küche ungestört fließen zu lassen. Nutzt beim Kochen und Putzen soviel Sonnenlicht wie möglich. Lasst regelmäßig frische Luft herein, damit unangenehme Gerüche entweichen können. Licht und Luft sind essentiell dafür, dass positives Chi fließen und wachsen kann.

Habt ihr noch mehr Lust auf Feng Shui bekommen? Weitere Tipps für die Einrichtung mit Feng Shui findet ihr in diesem Ideenbuch, das euch auf einen Feng Shui Rundgang durchs Haus mitnimmt.