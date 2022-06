5 Tipps, mit denen dein Teppich länger schön aussieht

Flecken durch Rotwein, Schokolade, Saucen oder verschlammte Schuhe sollten am besten immer sofort entfernt werden. Eingetrocknete Flecken sind schwieriger zu entfernen, und können auch durch eine chemische Reaktion mit dem Teppichstoff dauerhaft verbleiben. Im Handel gibt es spezielle Extraktionsreiniger und Fleckenentferner, die ihr unbedingt nur in Abstimmung auf das Material eures Teppichs kaufen solltet. Nicht jeder Reiniger verträgt sich mit jedem synthetischen oder natürlichen Material. Vor der Reinigung könnt ihr an einer unauffälligen Stelle euren Teppich auf Farbechtheit prüfen, damit der Reiniger nicht am Ende selbst einen unschönen Fleck verursacht. Einige Materialien weisen Schmutz und Flüssigkeiten an sich schon sehr gut ab, und auch durch die nachträgliche Behandlung mit Textilpflegern könnt ihr euren Teppich imprägnieren.

Bewährte Hausmittel helfen ebenfalls bei der Teppichreinigung. Unsere drei Favoriten:

– Gegen Schokolade oder Kaugummi auf dem Teppich hilft eine Behandlung mit Eis. Dazu legt ihr einen Kühlakku oder einen Beutel Eiswürfel auf die verschmutzte Stelle. Die fest gewordene Schokolade oder den Kaugummi könnt ihr anschließend vorsichtig abbröckeln oder mit dem Messer abkratzen. Mit Seifenlauge werden eventuelle Reste ausgewaschen.

– Gegen Kaffeeflecken auf dem Teppich hilft eine lauwarme Feinwaschmittellauge. Betupft die verschmutzte Stelle mit einem Tuch oder Schwamm gleichmäßig. Geht von außen nach innen vor, und stark reiben solltet ihr auf keinen Fall.

– Rotweinflecken adé: Schüttet auf den Rotweinfleck reichlich Salz, dieses saugt den Rotwein auf. Danach könnt ihr das Salz absaugen. Bleibt noch ein Fleck, so könnt ihr mit Feinwaschmittellauge oder Backpulver vorsichtig weiter reinigen.