9 Zimmerpflanzen, die euch durchatmen lassen!

Der Zwergpfeffer reinigt die Raumluft und ist zugleich eine sehr genügsame Pflanze, die es in vielen Blattformen und Farben gibt. Buntblättrige Arten brauchen einen helleren Standort, grünblättriger Zwergpfeffer kommt auch mit dunkleren Plätzen gut zurecht. Der Zwergpfeffer filtert das schädliche Formaldehyd aus der Raumluft. Formaldehyd ist vor allem in Sperrholz und Pressspanplatten enthalten, kommt aber auch in Schaumstoffisolierungen, Fußbodenbelägen, Farben, Lacken und Möbelteilen vor. Es verflüchtigt sich leicht, wodurch es die Raumluft in unseren Wohnungen belastet. Auch beim Rauchen entsteht das für uns schädliche Formaldehyd.