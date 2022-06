Traumhaus im Miniformat

Das Innere des Hauses überzeugt mit einer ebenso stilvollen Realisierung wie die äußere Hülle. Die deckenhohen Glasfronten baden den Raum in Tageslicht. Um die Helligkeit noch zu maximieren, entschied man sich für helles und luftiges Mobiliar und passende Boden- und Wandgestaltung. Die weiße Küchenzeile fügt sich unauffällig in den Raum ein und hält alles bereit, was eine voll ausgestattete Küche haben sollte. Im hinteren Teil ist der Essplatz angesiedelt, der mit einem schlichten Tisch und luftigen Stühlen aus Drahtgestell eingerichtet ist. Unweigerlich wandern die Augen in diesem offenen Wohnbereich zum tiefschwarz eingefassten Kamin.