Filmreifer Auftritt eines Hauses

Der Blick in das Wohnzimmer weist auf die Vorlieben der Familie für afrikanische sowie maritime Accessoires hin. Diese werden gekonnt in die klassisch-modern und zeitlos wirkende Einrichtung mit eingebunden, was zusammen einen hohen Wohnkomfort mit Gemütlichkeitsfaktor ergibt. Die Balken an der Decke verleihen dem Raum Charme und sind Ausdruck der naturnahen Umgebung.

Das Ziegelmauerwerk, mit dem das Dach versehen wurde, dient als natürliche Speichermasse und sorgt in den Innenräumen für ein angenehmes Raumklima, was zusätzlich die Wohnlichkeit der Villa unterstreicht.