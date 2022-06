Modernes Haus im Öko-Modus

Wer heutzutage ein Haus baut, legt dabei in der Regel nicht nur Wert auf modernes Design und zeitgemäßen Wohnkomfort, sondern auch auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Ein bewusster Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen ist ein immer wichtigerer Bestandteil der Architektur unserer Zeit – und das überall auf der Welt. Das Eco Design Unternehmen La Casa G hat einer argentinischen Familie in der Nähe von Buenos Aires ihr ganz persönliches Traumhaus geplant und gebaut und dabei besonders großen Wert auf die Ökobilanz gelegt. Wir zeigen euch, was dieses Zuhause alles kann und wie harmonisch sich Style und Umweltbewusstsein kombinieren lassen.