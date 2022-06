Die verblüffende Verwandlung eines Backsteinhauses

Stellt euch vor, ihr habt ein 30 Jahre altes Haus gekauft, das mit seiner Lage und einem großen Grundstück überzeugt und auch noch ziemlich gut in Schuss ist, aber vom Stil her einfach nicht so recht zu euren Vorstellungen passen will, einen ziemlich altbackenen Eindruck macht und außerdem auch ein bisschen mehr Platz bieten könnte? Genauso ging es den neuen Besitzern des Backsteinhauses, das wir euch heute vorstellen wollen. Sie waren nicht zu 100% verliebt in ihr neues Zuhause und ließen es deshalb von Mare Architectuur & Advies umbauen und modernisieren. Wir zeigen euch die verblüffende Verwandlung.