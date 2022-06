Die 5 schönsten Baumhäuser

Auch dieses Baumhaus stammt aus dem Hause Luftschlösser. Es entstand im Volkspark Potsdam und die Anforderungen an unsere Experten waren dabei besonders hoch – öffentliche Zugänglichkeit, völlige Verletzungsfreiheit der Bäume, niedriges Gewicht gepaart mit der Forderung der Statiker nach schwerem Stahl. Das Ergebnis ist eine ausschließlich an zwei Stieleichen hängende Konstruktion aus gebogenen Stahlträgern, Lärchenbalken als Boden und Decken, Siebdruckplatten für die Wände und angerostete Stahlbleche als Teilüberdachung. Die Materialien passten sich schon in wenigen Jahren ihrer Umgebung an und das Konzept unserer Experten funktionierte – das Haus wirkt, als hätte es schon immer zwischen diesen beiden Bäumen gelebt.