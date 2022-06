Die Evolution von Landhäusern

Den riesigen Garten eines Landhauses zu pflegen, ist gar nicht so einfach. Hier wurde der überschaubare Rasenbereich deshalb Hof-ähnlich im Inneren des Gebäudes angelegt, was vor allem dann eine gute Idee ist, wenn man sich in seiner Sommerresidenz gar nicht so oft bzw. regelmäßig aufhält. Die Terrasse ist zudem zum Garten hin ausgerichtet, was eine gewisse Gemütlichkeit mit sich bringt.